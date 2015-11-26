Новая песня THE GRANDMASTER

"Dead Bond", новая песня группы THE GRANDMASTER, в состав которой входят Jens Ludwig (Edguy) и Nando Fernandes (Sinistra, Brother Against Brother), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Skywards", выпущенного 15 октября на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
“Lunar Water”
“The Tempest”
“Someday Somehow”
“Dead Bond”
“Cannot Find The Way”
“Song Of Hope”
“Skywards – Earthwards”
“True North”
“Surrender”
“Turn The Page”
“The Source”
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