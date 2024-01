15 янв 2024



Новое видео THE GRANDMASTER



" Black Sun", новое видео группы THE GRANDMASTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Black Sun:



"Black Sun

"Watching the End

"While the Sun Goes Down

"Learn to Forgive

"Heaven’s Calling

"Something More

"Fly, Icarus Fly

"I’m Alive

"What We Can Bear

"Soul Sacrifice

"Into the Dark







