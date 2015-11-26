Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN проиграли Дрейку 382
*DORO PESCH — о временах гранжа 148
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 47
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 29
[= ||| все новости группы



*

The Grandmaster

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новая песня THE GRANDMASTER



*
zoom
*
* *
"Lunar Water", новая песня группы THE GRANDMASTER, в состав которой входят Jens Ludwig (Edguy) и Nando Fernandes (Sinistra, Brother Against Brother), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Skywards", выходящего 15 октября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

“Lunar Water”
“The Tempest”
“Someday Somehow”
“Dead Bond”
“Cannot Find The Way”
“Song Of Hope”
“Skywards – Earthwards”
“True North”
“Surrender”
“Turn The Page”
“The Source”

THE GRANDMASTER Feat. EDGUY, SINISTRA Members Streaming New Song



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 196

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом