Новое видео EVERY TIME I DIE



"Post-Boredom", новое видео группы EVERY TIME I DIE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Radical", выходящего 22 октября на Epitaph. Продюсером материала был Will Putney (THE ACACIA STRAIN, BODY COUNT, THE AMITY AFFLICTION).



Трек-лист:



01. Dark Distance



02. Sly



03. Planet Shit



04. Post-Boredom



05. A Colossal Wreck



06. Desperate Pleasures



07. All This And War



08. Thing With Feathers



09. Hostile Architecture



10. AWOL



11. The Whip



12. White Void



13. Distress Rehearsal



14. sexsexsex



15. People Verses



16. We Go Together













