KEITH BUCKLEY о ситуации в EVERY TIME I DIE



KEITH BUCKLEY со своей стороны прокомментировал кончину EVERY TIME I DIE:



«В моем сердце нет абсолютно никакой ненависти, когда я говорю, что все, что будет происходить с ребятами дальше, останется между ними и их Богом. Любая эмоциональная и ментальная связь, которую я имел с ними, была полностью разорвана, когда я получил то письмо 20 декабря. Именно тогда наши пути окончательно разошлись.



Я хочу, чтобы было предельно ясно, что после их заявления в Твиттере (затем удаления, затем опровержения) 3 декабря, письмо, которое я получил 20 декабря, было единственной информацией, которую я получил в ответ на просьбу о разговоре с ними 7 декабря.



Они не связались со мной, чтобы решить этот вопрос до Tid The Season. После TTS не было никаких попыток связаться ни с кем из группы (ни с нашим менеджментом) до 17 декабря, когда наш менеджер неожиданно уволился. Тем не менее, никакого разговора в группе не произошло. 20 декабря мне прислали юридический документ, в котором говорилось, что я больше не являюсь членом EVERY TIME I DIE, но остальные 4 члена группы являются таковыми. Это фактический порядок событий, как я их наблюдал, и мне необходимо подтвердить это, прежде чем идти дальше. Это МОЯ правда.



После того, как я подслушал их разговор о планах заменить меня за кулисами в Эшвилле 3 декабря, я отыграл шоу (со злостью) и немедленно покинул тур. Вы все это знаете. Но вы не знаете, что как только я вернулся домой, я предпринял несколько попыток поговорить с ними об их проблемах со мной, поскольку за день до шоу в Эшвилле я искренне считал, что дела обстоят лучше, чем когда-либо за очень долгое время. Если бы вы видели мое выступление, вы бы знали, что я считал это правдой.



После шоу в Эшвилле я написал в Твиттере, что беру перерыв, чтобы позаботиться о своем психическом здоровье, потому что, честно говоря, я был чертовски опустошен. На следующий день они объявили — не поставив меня в известность — что продолжат тур и позволят фанатам петь "в стиле караоке". Кроме того, они процитировали меня, как будто я потворствовал или даже знал заранее, что они собираются это сделать. Я узнал об этом в Твиттере, так же, как и вы. Затем они отказались от этого заявления и опубликовали сообщение о поддержке, заявив, что я был "важнейшим членом".



Несмотря на все это, из-за их публичного заявления о поддержке меня, я думал, что они хотят сделать наше решение приоритетным. Однако после нескольких дней, в течение которых меня отвергали или откровенно игнорировали, я надеялся хотя бы попытаться сделать TTS цивилизованным образом.



20 декабря 2021 года я получил письмо, в котором говорилось, что я отмежевался от "участников EVERY TIME I DIE", что включало всех участников, не имеющих имени Keith Buckley. Мне также было выдано предписание о прекращении деятельности, запрещающее мне использовать название или логотип. Я немедленно обратился к адвокату. Затем я убрал название группы со всех рекламных листовок для книжного тура. Я изменил дизайн своих аккаунтов в социальных сетях в соответствии с этим требованием. Я проводил стримы на Twitch и не упоминал об этом. Проверяя свою работу, я играл по правилам, даже если их "прекращение и отказ" не было юридически обязательным. Я честно оказал им услугу. Для тех, кто беспокоится о юридических аспектах, я по-прежнему играю по правилам и действую в соответствии с советом моего адвоката.



Участники EVERY TIME I DIE вернулись 5 января с предложением вернуть мне группу и — вместо того, чтобы расстаться со мной — попросили меня вернуть название ETID и продолжать без них, с условием, что они получат оплату за использование названия и всех атрибутов, пока я гастролирую. Дело в том, что возвращение группы и/или ее замена — это не то, что меня интересовало на данном этапе моей жизни. Кроме того, я не воспринимаю ETID иначе, чем этих конкретных участников. Я отказался от предложения 6 января. Что сделано, то сделано, но я все еще был открыт для того, чтобы понять, как будет лучше для всех нас.



После этого я ждал ответа, но мне быстро стало не по себе от того, что билеты на предстоящие гастроли все еще продавались. Насколько я понимаю, на тот момент у них не было действующего менеджера, а значит, некому было взять на себя ответственность за их решения. По словам моего адвоката, никто не отвечал на запросы о разговоре.



17 января, когда давление со стороны промоутеров усилилось, мой адвокат отправил им предложенное заявление для обсуждения между собой. (Вот оно для справки... "Стремясь к прозрачности, я хочу сообщить вам, что 20 декабря я получил письмо от адвоката группы об увольнении меня из EVERY TIME I DIE. Ни до, ни после этого никаких обсуждений с группой не было. Пока юридические детали прорабатываются, знайте, что я нахожусь в прекрасном расположении духа и рад тому, что будет происходить дальше. Я желаю всем добра и не испытываю ненависти в своем сердце"). Я сказал, что выпущу его через 24 часа ТОЛЬКО в том случае, если они не ответят альтернативным заявлением или не проявят интерес к сотрудничеству. Как я понял, нужно было что-то сказать. Я не собирался лгать людям, чтобы защитить "участников EVERY TIME I DIE". Никакого ответа. Позже вечером мне написал друг, посоветовав проверить Twitter. Там я обнаружил, что они от своего имени объявили, что мы официально распущены после второго рождественского шоу.



Так я узнал, что группа, которую я основал в 19 лет, официально распалась. Опубликовав это без предварительного разговора, без юридической консультации, без какого-либо личного почтения к группе, которую мы создали, эти люди отняли у меня возможность попрощаться с 20 годами моей самоотверженности. Это одна из самых трудных вещей, которые нужно пережить. После половины моей жизни в фургоне я не имею доступа даже к странице IG с воспоминаниями. Это, в сочетании с бессвязными историями, которые рассказываются, чтобы манипулировать и размыть повествование для тех, кто однажды может вспомнить об этом, вызывает у меня стенания и зубной скрежет.



Моя правда в том, что пандемия изменила меня. Полностью. Я взглянул на свою жизнь и понял, что не только был несчастлив, но и устал притворяться, что это не так. Поэтому я выкинул все из головы, пока не нашел то, что любил. Затем я начал взращивать эту Любовь и устанавливать границы вокруг нее. Любой рост, который произошел после этого, был, на мой взгляд, чудесным.



После того как я обрел трезвость, я признался группе в той боли, которую причинил в прошлом, и попросил у них прощения. Взамен я пообещал, что позволю боли, которую они мне причинили, полностью затянуться, и топор войны будет похоронен навсегда. Тем, кто, по понятным причинам, не желал немедленно простить меня, я пообещал, что буду стремиться найти идеальный баланс счастья и самопожертвования. Взамен мое психическое здоровье ставилось под сомнение, когда им это было выгодно. Или, наоборот, оно использовалось как оружие против меня, когда мои ограничения оскорбляли совесть тех, кто постоянно пытался их переступить.



Есть много причин, по которым произошло это расставание, но другого исхода быть не могло. Это было неизбежно. Во всей своей уродливой путанице, негативе и слухах, наша собственная глубокая семейная дисфункция идеально отшлифовала ее. Наши проблемы друг с другом насчитывают десятилетия. По правде говоря, мы должны были расстаться в 2014 году. Но мы этого не сделали, по собственным причинам. Я не могу говорить за других, но я продолжал жить дальше только для того, чтобы общаться с другими людьми через свои тексты и живые выступления. Сейчас, вспоминая прошлое, я очень благодарен за то, что выстоял". 'FPU', 'Low Teens' и особенно 'Radical' — это важные записи, которые, по моему мнению, должны были быть выпущены. Я все еще чувствую, что "Radical" приобретает все большее значение, но твердая духовная и политическая позиция, которую я занял в этой записи, стала непреодолимым предметом разногласий между мной и Jordan. Я, однако, не приношу извинений ни за одно слово.



Если мы друзья, если мы встречались мимолетно или у нас был целый разговор, если вы прочитали все, что я написал, или действительно услышали все, что я сказал, и почувствовали себя замеченным, то, пожалуйста, знайте, как я благодарен за всю любовь, которую вы мне дали, и за всю красоту, которую вы показали мне на этом пути. это начало нового, я обещаю.



Всем, кто просто беспокоится на удалённом расстоянии, поверьте мне, что со мной всё хорошо. По-настоящему. У меня был месяц, чтобы все это переварить. Я полностью счастлив. Вы не обязаны мне верить. Это не изменит того, что я осознаю как истину каждый момент моей благословенной жизни. Если вы сомневаетесь в моем характере, вы можете ознакомиться с любой из моих песен и увидеть, что я очень прозрачно рассказываю о своей жизни и своих трудностях. И если вы не понимаете меня до сих пор, значит, я просто не для вас. Это не значит, что мы не можем взаимно признать это и спокойно идти своими путями. Не следите за мной. С этого момента не подписывайтесь ни на что с моим именем, все в порядке. Нам всем от этого будет лучше.



Также, пожалуйста, не выражайте никакой ненависти по отношению к кому-либо в связи с этой ситуацией. Я искренне желаю им всего, чего они заслуживают.



У меня нет никаких планов давать дальнейшие комментарии.



Идеальная любовь, идеальное доверие. Keith»













