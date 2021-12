сегодня



EVERY TIME I DIE пытаются понять, что делать с вокалистом



Сначала EVERY TIME I DIE заявили, что оставшиеся три концерта коллектив отыграет без вокалиста Keith'a Buckley, который решил «взять паузу и достойно подготовиться к праздничным концертам "'TID The Season"».



Позже в социальных сетях появилась информация, в которой Buckley обвинил своего брата, гитариста EVERY TIME I DIE Jordan'а Buckley и других участников группы в том, что они пытались «заменить его всё это время» и добавил, что его «изгнали» из группы, которую он «создавал 20 лет, потому что я принял решение сделать всё, что потребуется, чтобы быть хорошим человеком».



В итоге EVERY TIME I DIE объявили об отмене последних трех концертов текущего тура и пояснили, что пытаются решить свои проблемы с ним до праздничных концертов в следующие выходные.



«Мы приносим извинения поклонникам за отмену оставшихся трёх концертов тура Radical в эти выходные. Keith Buckley — важнейший участник EVERY TIME I DIE, и мы приносим свои извинения, если наше предыдущее заявление создало впечатление, что он находится в процессе выздоровления, или показалось нечувствительным к существующим проблемам. Сейчас мы работаем над этим в частном порядке.



Пожалуйста, дайте нам время. И мы все увидимся с вами на Tid The Season».







+0 -1



просмотров: 255