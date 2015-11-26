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Every Time I Die

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18 янв 2022 : 		 EVERY TIME I DIE всё

23 дек 2021 : 		 Вокалист EVERY TIME I DIE — о социальных сетях

10 дек 2021 : 		 EVERY TIME I DIE пытаются понять, что делать с вокалистом

14 сен 2021 : 		 Новая песня EVERY TIME I DIE

18 авг 2021 : 		 Новое видео EVERY TIME I DIE

4 фев 2021 : 		 Новое видео EVERY TIME I DIE

9 дек 2020 : 		 Новые песни EVERY TIME I DIE

6 июн 2016 : 		 EVERY TIME I DIE исполнили новый трек

27 май 2016 : 		 Новое видео проекта вокалиста EVERY TIME I DIE

13 мар 2015 : 		 Кавер-версия NIRVANA на новом ЕР EVERY TIME I DIE

12 фев 2015 : 		 Новый барабанщик EVERY TIME I DIE

17 июн 2014 : 		 Новый альбом EVERY TIME I DIE доступен для прослушивания

10 июн 2014 : 		 Новое видео EVERY TIME I DIE

20 май 2014 : 		 Новый альбом EVERY TIME I DIE выйдет в июле

4 мар 2014 : 		 EVERY TIME I DIE нашли продюсера

21 июн 2012 : 		 Новое видео EVERY TIME I DIE

29 фев 2012 : 		 Новый альбом EVERY TIME I DIE доступен для прослушивания

23 фев 2012 : 		 Новое видео EVERY TIME I DIE

8 янв 2012 : 		 Новое видео EVERY TIME I DIE

4 янв 2012 : 		 Детали нового альбома EVERY TIME I DIE

7 окт 2011 : 		 EVERY TIME I DIE исполнили новый трек в Австралии

9 мар 2010 : 		 Новое видео EVERY TIME I DIE

26 авг 2009 : 		 EVERY TIME I DIE наняли для тура бывшего ударника DEAD AND DIVINE

16 июл 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбом EVERY TIME I DIE

14 янв 2009 : 		 EVERY TIME I DIE в апреле отправятся в студию
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EVERY TIME I DIE всё



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Участники EVERY TIME I DIE опубликовали следующее сообщение:

Последнее выступление Andy, Jordan, Steve и Goose с EVERY TIME I DIE состоялось 11 декабря 2021 года.

Хотя мы надеялись прийти к согласованному юридическому заявлению, в котором была бы изложена правда, сегодня мы были проинформированы о том, что планируется выпустить что-то не согласованное между собой, что состоит из неточностей и использует нарратив в своих интересах.

С Keith'ом не было прямой связи, потому что либо прямая связь с ним невозможна, либо он сам прервал наше общение.

EVERY TIME I DIE состояла из 5 участников, и мы никогда не менялись и не принимали никаких изменений. Более того, нет никакого смысла в том, чтобы группа продолжала существовать с новым вокалистом. Наконец, мы не были бы там, где мы сейчас, без каждого человека, который поддерживал группу всеми способами.

Хотя мы крайне разочарованы тем, как все это оказалось в Сети на ваших глазах, ваша поддержка и воспоминания, которые у нас остались благодаря вам, будут самым ценным активом, который мы будем бережно хранить всю свою жизнь.

До скорой встречи. Навсегда благодарны, Andy, Jordan, Steve & Goose».

EVERY TIME I DIE Calls It Quits











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

IYDKMIGTHTKY13


18 янв 2022, 19:48		Эх, охуенная группа была. Но группы с братьями в составе обычно как минимум один раз воссоединяются, так что распад ненадолго.

Hellg


18 янв 2022, 20:32		Жаль... Как-то нелепо всё произошло.
А группа и вправду хорошая.


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