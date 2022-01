сегодня



EVERY TIME I DIE всё



Участники EVERY TIME I DIE опубликовали следующее сообщение:



Последнее выступление Andy, Jordan, Steve и Goose с EVERY TIME I DIE состоялось 11 декабря 2021 года.



Хотя мы надеялись прийти к согласованному юридическому заявлению, в котором была бы изложена правда, сегодня мы были проинформированы о том, что планируется выпустить что-то не согласованное между собой, что состоит из неточностей и использует нарратив в своих интересах.



С Keith'ом не было прямой связи, потому что либо прямая связь с ним невозможна, либо он сам прервал наше общение.



EVERY TIME I DIE состояла из 5 участников, и мы никогда не менялись и не принимали никаких изменений. Более того, нет никакого смысла в том, чтобы группа продолжала существовать с новым вокалистом. Наконец, мы не были бы там, где мы сейчас, без каждого человека, который поддерживал группу всеми способами.



Хотя мы крайне разочарованы тем, как все это оказалось в Сети на ваших глазах, ваша поддержка и воспоминания, которые у нас остались благодаря вам, будут самым ценным активом, который мы будем бережно хранить всю свою жизнь.



До скорой встречи. Навсегда благодарны, Andy, Jordan, Steve & Goose».

























+0 -0



( 2 ) просмотров: 630