Новое видео SEVENTH CRYSTAL



"Time To Let It Go", новое видео группы SEVENTH CRYSTAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Delirium".



Трек-лист:



"Say What You Need To Say"

"When We Were Young"

"Broken Mirror"

"Delirium"

"When I'm Gone"

"Should've Known Better"

"So Beautiful"

"Time To Let It Go"

"Déjà Vu"

"Bright And Clear"

"Hope It Will Be Alright"







