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Seventh Crystal

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Новая песня SEVENTH CRYSTAL



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"When We Were Young", новая песня группы SEVENTH CRYSTAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Delirium, выход которого запланирован на 14 мая на CD, в цифровом виде и на виниле:

Трек-лист:

"Say What You Need To Say"
"When We Were Young"
"Broken Mirror"
"Delirium"
"When I'm Gone"
"Should've Known Better"
"So Beautiful"
"Time To Let It Go"
"Déjà Vu"
"Bright And Clear"
"Hope It Will Be Alright"

SEVENTH CRYSTAL вЂ“ вЂњWhen We Were YoungвЂќ Audio Streaming



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