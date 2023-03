17 мар 2023



Новое видео SEVENTH CRYSTAL



"In The Mirror", новое видео группы SEVENTH CRYSTAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wonderland", выпущенного 10 марта.



Трек-лист:



"Wonderland"

"Higher Ground"

"Hollow"

"Million Times"

"My Own Way"

"Imperfection"

"In The Mirror"

"Next Generation"

"Someday"

"Rodeo"







