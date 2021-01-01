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Seventh Crystal

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Новое видео SEVENTH CRYSTAL



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"Déjà Vu", новое видео группы SEVENTH CRYSTAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Delirium, выходящего 14 мая на CD, в цифровом виде и на виниле:

Трек-лист:

"Say What You Need To Say"
"When We Were Young"
"Broken Mirror"
"Delirium"
"When I'm Gone"
"Should've Known Better"
"So Beautiful"
"Time To Let It Go"
"Déjà Vu"
"Bright And Clear"
"Hope It Will Be Alright"

SEVENTH CRYSTAL Premier "DГ©jГ  Vu" Music Video



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