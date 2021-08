сегодня



Кавер-версия DEEP PURPLE от THE TEMPERANCE MOVEMENT



THE TEMPERANCE MOVEMENT выпустят на CD и виниле сборник "Covers & Rarities".



Трек-лист:



"You Fool No One" (feat. Ian Paice) (Deep Purple cover)

"Up In The Sky" (Oasis cover)

"Tender" (Blur cover)

"Houses Of The Holy" (Led Zeppelin cover)

"Ziggy Stardust" (Live) (David Bowie cover)

"Already Know"

"Mother's Eyes"

"Turn"

"Centrefold"

"Do The Revelation"

"Time Won't Leave"



Один из треков из этого релиза, "You Fool No One" (feat. Ian Paice), доступен ниже.







