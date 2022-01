сегодня



THE TEMPERANCE MOVEMENT в акустике



Акустический релиз THE TEMPERANCE MOVEMENT "Caught On Stage: Live & Acoustic" доступен ниже.



Трек-лист:



"Magnify" (Live Bear)

"Modern Massacre" (Live Bear)

"The Sun and Moon Roll around Too Soon" (Live Bear)

"I Hope I'm Not Losing My Mind" (Live Bear)

"Midnight Black" (Amazon Session)

"Only Friend" (Amazon Session)

"Ain't No Telling" (Live at Kore)

"Modern Massacre" (Live at Metropolis)

"Smouldering" (Planet Rock Session)

"Stay With Me" (Planet Rock Session)

"Take It Back"

"Lovers And Fighters" (Live in the Living Room)

"Only Friend" (Rehearsal Session)

"Battle Lines" (Acoustic)

"Do The Revelation" (Acoustic)

"Get Yourself Free" (Acoustic)

"Three Bulleits" (Acoustic)

"Time Won't Leave" (Acoustic)

"White Bear" (Acoustic)







просмотров: 206