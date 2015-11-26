3 ноя 2021



Кавер-версия OASIS от THE TEMPERANCE MOVEMENT



THE TEMPERANCE MOVEMENT представили собственное прочтение композиции OASIS "Up In The Sky", который будет включен в новый релиз Covers & Rarities, выходящий 26 ноября:



"You Fool No One" (feat. Ian Paice) (Deep Purple cover)

"Up In The Sky" (Oasis cover)

"Tender" (Blur cover)

"Houses Of The Holy" (Led Zeppelin cover)

"Ziggy Stardust" (Live) (David Bowie cover)

"Already Know"

"Mother's Eyes"

"Turn"

"Centrefold"

"Do The Revelation"

"Time Won't Leave"

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