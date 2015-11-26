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The Temperance Movement

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Страна
United KingdomВеликобритания



7 ноя 2021 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от THE TEMPERANCE MOVEMENT

4 ноя 2021 : 		 Кавер-версия BLUR от THE TEMPERANCE MOVEMENT

3 ноя 2021 : 		 Кавер-версия OASIS от THE TEMPERANCE MOVEMENT

20 авг 2021 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от THE TEMPERANCE MOVEMENT

10 май 2018 : 		 Видео THE TEMPERANCE MOVEMENT из студии YouTube

7 май 2018 : 		 Концертное видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

18 апр 2018 : 		 Концертное видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

15 апр 2018 : 		 Концертное видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

30 мар 2018 : 		 Концертное видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

9 мар 2018 : 		 Новое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

3 мар 2018 : 		 THE TEMPERANCE MOVEMENT в студии YouTube

22 фев 2018 : 		 THE TEMPERANCE MOVEMENT в студии YouTube

16 фев 2018 : 		 Новая песня THE TEMPERANCE MOVEMENT

10 фев 2018 : 		 Новая песня THE TEMPERANCE MOVEMENT

14 янв 2018 : 		 Новая песня THE TEMPERANCE MOVEMENT

12 янв 2017 : 		 Концертный ЕР THE TEMPERANCE MOVEMENT доступен для прослушивания

16 май 2016 : 		 Новое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

22 янв 2016 : 		 Новый ЕР THE TEMPERANCE MOVEMENT доступен для прослушивания

8 янв 2016 : 		 Акустическое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

14 дек 2015 : 		 Акустическое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

25 ноя 2015 : 		 Новое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

21 окт 2015 : 		 Семплы новых песен THE TEMPERANCE MOVEMENT

16 сен 2015 : 		 Новая песня THE TEMPERANCE MOVEMENT

15 сен 2015 : 		 Новый альбом THE TEMPERANCE MOVEMENT выйдет в январе

15 апр 2014 : 		 Новое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT

17 сен 2013 : 		 Новое видео THE TEMPERANCE MOVEMENT
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|||| 7 ноя 2021

Кавер-версия LED ZEPPELIN от THE TEMPERANCE MOVEMENT



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THE TEMPERANCE MOVEMENT представили собственное прочтение композиции LED ZEPPELIN "Houses Of The Holy" — этот трек войдет в новый релиз Covers & Rarities, выходящий 26 ноября:

"You Fool No One" (feat. Ian Paice) (Deep Purple cover)
"Up In The Sky" (Oasis cover)
"Tender" (Blur cover)
"Houses Of The Holy" (Led Zeppelin cover)
"Ziggy Stardust" (Live) (David Bowie cover)
"Already Know"
"Mother's Eyes"
"Turn"
"Centrefold"
"Do The Revelation"
"Time Won't Leave"

THE TEMPERANCE MOVEMENT - Covers Of LED ZEPPELIN's "Houses Of The Holy", DAVID BOWIE's "Ziggy Stardust" Streaming



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