Видео с текстом от EUCHARIST



EUCHARIST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Shadows", которая будет включена в выходящий двадцать пятого марта на CD, двойном виниле и кассете альбом "I Am The Void".



Трек-лист:



"Shadows"

"A Vast Land Of Eternal Night"

"Goddess Of Filth (Tlazolteotl)"

"In The Blaze Of The Blood Red Moon"

"Mistress Of Nightmares"

"Queen Of Hades"

"Nexion"

"Where The Sinister Dwell"

"In The Heart Of Infinity"

"Lilith"

"Darkness Divine"

"I Am The Void"







