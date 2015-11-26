Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 86
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 59
*Новое видео ARCH ENEMY 55
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 43
[= ||| все новости группы



*

Eucharist

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня EUCHARIST



*
zoom
*
* *
"Mistress Of Nightmares", новая песня EUCHARIST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "I Am the Void", выход которого намечен на 16 декабря на Regain Records.

Трек-лист:

"Shadows"
"A Vast Land Of Eternal Night"
"Goddess Of Filth (Tlazolteotl)"
"In The Blaze Of The Blood Red Moon"
"Mistress Of Nightmares"
"Queen Of Hades"
"Nexion"
"Where The Sinister Dwell"
"In The Heart Of Infinity"
"Lilith"
"Darkness Divine"
"I Am The Void"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 44

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом