Новое видео EUCHARIST



"I Am The Void", новое видео EUCHARIST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "I Am the Void", выход которого намечен на 25 марта на Regain Records.



Трек-лист:



"Shadows"

"A Vast Land Of Eternal Night"

"Goddess Of Filth (Tlazolteotl)"

"In The Blaze Of The Blood Red Moon"

"Mistress Of Nightmares"

"Queen Of Hades"

"Nexion"

"Where The Sinister Dwell"

"In The Heart Of Infinity"

"Lilith"

"Darkness Divine"

"I Am The Void"







