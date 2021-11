23 ноя 2021



Барабанщик EUCHARIST — об уходе из ARCH ENEMY



Daniel Erlandsson, барабанщик ARCH ENEMY и EUCHARIST, рассказал о причинах, по которым в 1997 году уходил из AE:



«На самом деле я был очень занят с другой группой, которая называется EUCHARIST, это была моя первая группа. Мы работали над тем, что впоследствии стало вторым альбомом этой группы ["Mirrorworlds"]. В то время у меня также была неспокойная личная жизнь, а ARCH ENEMY только что выпустили альбом, и им предложили пару туров. Один из них был в Японии. Я ощущал, что у меня не осталось на это времени. Поэтому они просто нашли другого парня, чтобы заменить меня в туре, и он [барабанщик DARKANE Peter Wildoer] в итоге появился на втором альбоме ["Stigmata"]. Остальное — уже история. Они записали второй альбом, потом записали материал и решили, что хотят включить в него пару быстрых песен. Собственно, тогда же Michael [Amott, гитара] позвонил мне и спросил, не хочу ли я сыграть на этих песнях. Вот так после небольшого перерыва я снова оказался в составе ARCH ENEMY».









EUCHARIST reunited for a headline performance at the 2016 Metal Reunion PTD3 festival in Varberg, Sweden. One of numerous groups involved in establishing the very melodic style now known as the "Gothenburg sound," EUCHARIST did not fare particularly well in the face of the era's stiff competition, resulting in personnel eventually joining rival bands. The band released two albums, 1993's "A Velvet Creation" and 1997's "Mirrorworlds" before dissolving in 1998.



