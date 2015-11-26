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Persefone

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|||| 24 авг 2021

PERSEFONE на Napalm Records



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Napalm Records объявили о заключении контракта с группой PERSEFONE, новый альбом которой будет выпущен в начале следующего года. За сведение отвечал David Castillo, ранее сотрудничавший с Leprous, Soen и Opeth, а за мастеринг Tony Lindgren (Enslaved, Ihsahn, Sepultura).

PERSEFONE - Progressive / Melodic Death Metal Band Signs Worldwide Contract With Napalm Records



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