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24 авг 2021
PERSEFONE на Napalm Records
Napalm Records объявили о заключении контракта с группой PERSEFONE, новый альбом которой будет выпущен в начале следующего года. За сведение отвечал David Castillo, ранее сотрудничавший с Leprous, Soen и Opeth, а за мастеринг Tony Lindgren (Enslaved, Ihsahn, Sepultura). |
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