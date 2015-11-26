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Новое видео PERSEFONE



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"Merkabah", новое видео группы PERSEFONE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "metanoia", выход которого намечен на четвертое февраля на Napalm Records в следующих вариантах:

- Digipack
- 2LP Gatefold Black
- 2LP Gatefold Clear (incl. Slipmat & Logopatch)
- 2LP Gatefold Marbled White & Black
- Digipack & Shirt Bundle
- Digital Full Length Album

Трек-лист:

"Metanoia" ft. Einar Solberg
"Katabasis"
"Architecture Of The I"
"Leap Of Faith"
"Aware Of Being Watched"
"Merkabah"
"Consciousness Part III"
"Anabasis Part I"
"Anabasis Part II" ft. Steffen Kummerer, Angel Vivaldi und Merethe Soltvedt
"Anabasis Part III"

PERSEFONE - Extreme Progressive Metal Unit To Release Napalm Records Debut In February; "Merkabah" Music Video Posted



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