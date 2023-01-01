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Гитарист METALLICA упал на сцене
33
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце...
33
DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»
22
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KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH
18
PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай...
18
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17
MEGADETH смогут и без Kiko
15
ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для...
15
Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших си...
14
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Гитарист METALLICA упал на сцене
33
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце...
33
DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»
22
HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом
19
KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH
18
все новости группы
Persefone
Андорра
Death Metal
http://www.persefone.com
Myspace:
http://www.myspace.com/persefoneband
VK.com:
https://www.instagram.com/persefoneband/
Facebook:
https://www.facebook.com/persefoneband
28 ноя 2023
:
Новое видео PERSEFONE
6 фев 2022
:
Видео с текстом от PERSEFONE
14 янв 2022
:
Новое видео PERSEFONE
8 янв 2022
:
Новое видео PERSEFONE
31 дек 2021
:
Барабанщик PERSEFONE показал, что у него есть
17 ноя 2021
:
Новое видео PERSEFONE
24 авг 2021
:
PERSEFONE на Napalm Records
8 мар 2017
:
Новое видео PERSEFONE
10 фев 2017
:
Новое видео PERSEFONE
14 окт 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома PERSEFONE
19 мар 2014
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Переиздание PERSEFONE выйдет в апреле
20 фев 2013
:
Новое видео PERSEFONE
8 фев 2013
:
PERSEFONE выпустят новый альбом в марте
сегодня
Новое видео PERSEFONE
One Word, новое видео PERSEFONE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Lingua Ignota: Part I".
http://www.persefone.com
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Сообщений нет