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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 18
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Persefone

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28 ноя 2023 : 		 Новое видео PERSEFONE

6 фев 2022 : 		 Видео с текстом от PERSEFONE

14 янв 2022 : 		 Новое видео PERSEFONE

8 янв 2022 : 		 Новое видео PERSEFONE

31 дек 2021 : 		 Барабанщик PERSEFONE показал, что у него есть

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Новое видео PERSEFONE



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One Word, новое видео PERSEFONE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Lingua Ignota: Part I".




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