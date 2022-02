сегодня



Видео с текстом от PERSEFONE



“Architecture Of The I”, новое видео с текстом от группы PERSEFONE, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "metanoia", выход которого намечен на четвертое февраля на Napalm Records в следующих вариантах:



- Digipack

- 2LP Gatefold Black

- 2LP Gatefold Clear (incl. Slipmat & Logopatch)

- 2LP Gatefold Marbled White & Black

- Digipack & Shirt Bundle

- Digital Full Length Album



Трек-лист:



"Metanoia" ft. Einar Solberg

"Katabasis"

"Architecture Of The I"

"Leap Of Faith"

"Aware Of Being Watched"

"Merkabah"

"Consciousness Part III"

"Anabasis Part I"

"Anabasis Part II" ft. Steffen Kummerer, Angel Vivaldi und Merethe Soltvedt

"Anabasis Part III"







