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DECEMBRE NOIR покинул барабанщик



После более чем 10 лет совместной работы и 4 студийных альбомов, Décembre Noir расстались с барабанщиком Kevin Klaus Schmidt



«Наверное, всегда останется странное чувство, когда один из участников группы решает больше не смотреть в будущее вместе с остальными, а оглянуться назад, на совместное время, проведенное с музыкой в прошлом. На концерте в Эрфурте, посвященном нашему последнему релизу, Kevin в последний раз задал темп DECEMBRE NOIR.



Он пришел к нам помочь на три концерта, а затем остался почти на 10 лет и украсил своим стилем все 4 студийных альбома. Мы можем только сказать тебе спасибо за это время и твою неиссякаемую энергию на благо группы.



Мы желаем тебе всего наилучшего в будущем, и чтобы мы еще пережили несколько приятных моментов вместе вне коллектива». http://www.decembre-noir.de





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