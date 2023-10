сегодня



Новое видео DÉCEMBRE NOIR



Sleepwalker (In Yesterday's Smoke), новое видео DÉCEMBRE NOIR, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Your Sunset | My Sunrise", релиз которого намечен на 13 октября. http://www.decembre-noir.de







