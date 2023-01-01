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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 67
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 32
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 17
[= ||| все новости группы



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Decembre Noir

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|||| сегодня

Новая песня DÉCEMBRE NOIR



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Your Sunset | My Sunrise, новая песня DÉCEMBRE NOIR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Your Sunset | My Sunrise", релиз которого намечен на 13 октября.




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