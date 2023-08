25 авг 2023



Видео с текстом от DÉCEMBRE NOIR



Against The Daylight, официальное видео с текстом от DÉCEMBRE NOIR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Your Sunset | My Sunrise", релиз которого намечен на 13 октября. http://www.decembre-noir.de







