29 октября в рамках 50-летия EMERSON, LAKE & PALMER состоится релиз бокс-сета "Out Of This World: Live (1970–1997)", в который войдут десять винилов и семь CD. Этот бокс-сет содержит самые знаковые концертные релизы коллектива за их историю, снабжён 32-страничной книгой с массой ранее не издававшихся фотографий.







