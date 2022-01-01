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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 32
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 24
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
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Emerson, Lake & Palmer

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9 сен 2022 : 		 EMERSON, LAKE & PALMER едут в тур

17 июл 2022 : 		 Бокс-сет EMERSON, LAKE & PALMER выйдет летом

17 сен 2021 : 		 Бокс-сет EMERSON, LAKE & PALMER выйдет осенью

5 май 2021 : 		 История EMERSON LAKE & PALMER

10 сен 2020 : 		 Антология Грега Лейка выйдет осенью

5 авг 2020 : 		 Фотокнига EMERSON LAKE & PALMER выйдет осенью

22 мар 2020 : 		 DEREK SHERINIAN, GEOFF DOWNES, TODD RUNDGREN на трибьюте Киту Эмерсону и Грегу Лейку

21 июл 2017 : 		 Бокс-сет EMERSON, LAKE & PALMER выйдет осенью

11 янв 2017 : 		 Мемуары Грега Лейка выйдут весной

8 дек 2016 : 		 Умер Грег Лейк

13 сен 2016 : 		 Переиздания EMERSON, LAKE & PALMER выйдут осенью

23 июн 2016 : 		 Переиздания EMERSON, LAKE & PALMER выйдут в июле

5 май 2016 : 		 STEVE HACKETT и MARK STEIN присоединяться к CARL'y PALMER'y на специальном шоу

31 мар 2016 : 		 CARL PALMER почтит память Кита Эмерсона

6 авг 2015 : 		 Концертный релиз EMERSON, LAKE & PALMER выйдет в сентябре

3 июл 2012 : 		 Делюкс-издания EMERSON, LAKE & PALMER выйдут в сентябре
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|||| 9 сен 2022

EMERSON, LAKE & PALMER едут в тур



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Участник EMERSON, LAKE & PALMER Carl Palmer совместно с наследниками Кита Эмерсона и Грега Лейка анонсировали тур "Welcome Back My Friends - The Return Of Emerson, Lake & Palmer", который стартует в Филадельфии 18 ноября.

После детального изучения идеи тура с голограммой Palmer вместе с наследниками Эмерсона и Лейка выбрал более честный, по их мнению, подход, используя живые кадры Кита и Грега на масштабных видеостенах вместе с живым выступлением Carl'a (и его группы) на сцене. Голос и инструментарий Лейка и безошибочное мастерство клавишных Эмерсона будут сочетаться с живыми барабанами на сцене в исполнении Palmer'а, что позволит вновь магически воссоединить ELP. Дуэт Пола Маккартни с Джоном Ленноном в конце его недавнего тура "Got Back" — хорошее представление о том, что поклонники ELP могут ожидать от этого шоу.

Carl сказал:

«Около пяти лет назад я рассматривал идею воссоединения группы с помощью цифровых голограмм. Мы посмотрели несколько концертов других артистов, но это не казалось нам правильным подходом. Потом мы поняли, что в фильме, который мы сняли о концерте ELP в лондонском Royal Albert Hall в 1992 году, есть всё, что нам нужно. Мы смогли использовать только снимки Кита и Грега, а также великолепные аудиодорожки их выступлений, в результате чего получилось сочетание фильма и выступления на сцене, которое возвращает магию ELP».




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