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9 сен 2022
EMERSON, LAKE & PALMER едут в тур
Участник EMERSON, LAKE & PALMER Carl Palmer совместно с наследниками Кита Эмерсона и Грега Лейка анонсировали тур "Welcome Back My Friends - The Return Of Emerson, Lake & Palmer", который стартует в Филадельфии 18 ноября.
После детального изучения идеи тура с голограммой Palmer вместе с наследниками Эмерсона и Лейка выбрал более честный, по их мнению, подход, используя живые кадры Кита и Грега на масштабных видеостенах вместе с живым выступлением Carl'a (и его группы) на сцене. Голос и инструментарий Лейка и безошибочное мастерство клавишных Эмерсона будут сочетаться с живыми барабанами на сцене в исполнении Palmer'а, что позволит вновь магически воссоединить ELP. Дуэт Пола Маккартни с Джоном Ленноном в конце его недавнего тура "Got Back" — хорошее представление о том, что поклонники ELP могут ожидать от этого шоу.
Carl сказал:
«Около пяти лет назад я рассматривал идею воссоединения группы с помощью цифровых голограмм. Мы посмотрели несколько концертов других артистов, но это не казалось нам правильным подходом. Потом мы поняли, что в фильме, который мы сняли о концерте ELP в лондонском Royal Albert Hall в 1992 году, есть всё, что нам нужно. Мы смогли использовать только снимки Кита и Грега, а также великолепные аудиодорожки их выступлений, в результате чего получилось сочетание фильма и выступления на сцене, которое возвращает магию ELP».
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