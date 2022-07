сегодня



Бокс-сет EMERSON, LAKE & PALMER выйдет летом



BMG 26 августа выпустят бокс-сет 7-дюймовых синглов EMERSON, LAKE & PALMER.



Трек-лист:



Single One

A. "Lucky Man"

B. "Knife Edge​"





Single Two​

A. "Stones Of Years"

B. "A Time And A Place​"





Single Three​

A. "From The Beginning"

B. "Living Sin​"





Single Four​

A. "Jerusalem"

B. "When The Apple Blossoms Bloom In The Windmills Of Your Mind I'll Be Your Valentine"





Single Five​

A. "Fanfare For The Common Man"

B. "Brain Salad Surgery​"





Single Six

A. "C’est La Vie"

B. "Hallowed Be Thy Name​"





Single Seven

A. "Brain Salad Surgery"

B. "Still… You Turn Me On​"





Single Eight​

A. "Tiger In A Spotlight"

B. "So Far To Fall​"





Single Nine

A1. "I Believe In Father Christmas"

A2. "Jerusalem"

B. "When The Apple Blossoms Bloom In The Windmills Of Your Mind I'll Be Your Valentine​"





Single Ten​

A. "Canario"

B. "All I Want Is You​"





Single Eleven

A. "Black Moon"

B. "Black Moon" (Album Version)





Single Twelve

A. "Affairs Of The Heart"

B. "Better Days"







