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Philosophobia

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Музыканты KAMELOT, PAIN OF SALVATION в PHILOSOPHOBIA



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Sensory Records заключили соглашение с группой PHILOSOPHOBIA, дебютный альбом которой выйдет в 2022 году.

Состав коллектива:

Kristoffer Gildenlöw – bass
Alex Landenburg – drums
Domenik Papaemmanouil – vocals
Andreas Ballnus – guitars
Tobias Weißgerber – keys

PHILOSOPHOBIA Feat. Current / Former Members Of KAMELOT, PAIN OF SALVATION And More To Release Debut Album In 2022



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