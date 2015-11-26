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Музыканты KAMELOT, PAIN OF SALVATION в PHILOSOPHOBIA
Sensory Records заключили соглашение с группой PHILOSOPHOBIA, дебютный альбом которой выйдет в 2022 году.
Состав коллектива:
Kristoffer Gildenlöw – bass
Alex Landenburg – drums
Domenik Papaemmanouil – vocals
Andreas Ballnus – guitars
Tobias Weißgerber – keys
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