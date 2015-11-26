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Музыканты KAMELOT, PAIN OF SALVATION в PHILOSOPHOBIA



Sensory Records заключили соглашение с группой PHILOSOPHOBIA, дебютный альбом которой выйдет в 2022 году.



Состав коллектива:



Kristoffer Gildenlöw – bass

Alex Landenburg – drums

Domenik Papaemmanouil – vocals

Andreas Ballnus – guitars

Tobias Weißgerber – keys







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