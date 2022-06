Новое видео PHILOSOPHOBIA

сегодня



“Between The Pines", новое видео группы PHILOSOPHOBIA, в состав которой входят бывшие и нынешние участники KAMELOT, PAIN OF SALVATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего на Sensory Records 24 июня.



Трек-лист:



"Thorn In Your Pride"

"I Am"

"Time To Breathe"

"Between The Pines"

"As Light Ceased To Exist"

"Thirteen Years Of Silence"

"Voices Unheard"

"Within My Open Eyes"







