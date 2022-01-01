Новое видео PHILOSOPHOBIA

“Voices Unheard”, новое видео группы PHILOSOPHOBIA, в состав которой входят бывшие и нынешние участники KAMELOT, PAIN OF SALVATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего на Sensory Records 24 июня.
Трек-лист:
"Thorn In Your Pride"
"I Am"
"Time To Breathe"
"Between The Pines"
"As Light Ceased To Exist"
"Thirteen Years Of Silence"
"Voices Unheard"
"Within My Open Eyes"
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