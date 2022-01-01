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Philosophobia

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Новое видео PHILOSOPHOBIA



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“Voices Unheard”, новое видео группы PHILOSOPHOBIA, в состав которой входят бывшие и нынешние участники KAMELOT, PAIN OF SALVATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего на Sensory Records 24 июня.

Трек-лист:

"Thorn In Your Pride"
"I Am"
"Time To Breathe"
"Between The Pines"
"As Light Ceased To Exist"
"Thirteen Years Of Silence"
"Voices Unheard"
"Within My Open Eyes"

PHILOSOPHOBIA Feat. Past And Present Members Of KAMELOT, PAIN OF SALVATION Streaming вЂњVoices UnheardвЂќ Music Video




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