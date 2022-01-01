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*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
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Philosophobia

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Новое видео PHILOSOPHOBIA



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“I Am”, новое видео группы PHILOSOPHOBIA, в состав которой входят бывшие и нынешние участники KAMELOT, PAIN OF SALVATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выпущенного на Sensory Records 24 июня.

Трек-лист:

"Thorn In Your Pride"
"I Am"
"Time To Breathe"
"Between The Pines"
"As Light Ceased To Exist"
"Thirteen Years Of Silence"
"Voices Unheard"
"Within My Open Eyes"

PHILOSOPHOBIA Release Music Video For "I Am" Feat. DAMIAN WILSON




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