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Code Orange

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15 окт 2021 : 		 CODE ORANGE не поедут со SLIPKNOT

18 июн 2021 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS работает с CODE ORANGE

26 янв 2021 : 		 Новое видео CODE ORANGE

3 сен 2020 : 		 Новый альбом CODE ORANGE выйдет осенью

29 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CODE ORANGE

10 мар 2020 : 		 Новая песня CODE ORANGE

8 фев 2020 : 		 Новое видео CODE ORANGE

11 янв 2020 : 		 Новый альбом CODE ORANGE выйдет в марте

22 июн 2018 : 		 Вокалист STONE SOUR на новом ЕР CODE ORANGE

6 фев 2018 : 		 Новая песня CODE ORANGE

23 май 2017 : 		 Новое видео CODE ORANGE

6 янв 2017 : 		 Новая песня CODE ORANGE

1 ноя 2016 : 		 Новое видео CODE ORANGE

2 июн 2016 : 		 CODE ORANGE в студии

28 апр 2016 : 		 CODE ORANGE на ROADRUNNER RECORDS
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|||| сегодня

CODE ORANGE не поедут со SLIPKNOT



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CODE ORANGE сообщили о том, что прекращают участие в туре SLIPKNOT "из-за новых COVID-правил":

«ОБЪЯВЛЕНИЕ: в связи с новыми усиленными протоколами COVID в туре Knotfest Roadshow, мы больше не можем выступать на наших предстоящих концертах в Колумбии, Джексонвилле, Мемфисе, Сан-Антонио и Тусоне. это не наш выбор и мы скоро вернемся. все билеты будут возвращены на месте покупки».

CODE ORANGE Cancels Headlining Shows Due To 'Newly Enhanced COVID Protocols' On SLIPKNOT Tour





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