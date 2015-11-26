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CODE ORANGE не поедут со SLIPKNOT



CODE ORANGE сообщили о том, что прекращают участие в туре SLIPKNOT "из-за новых COVID-правил":



«ОБЪЯВЛЕНИЕ: в связи с новыми усиленными протоколами COVID в туре Knotfest Roadshow, мы больше не можем выступать на наших предстоящих концертах в Колумбии, Джексонвилле, Мемфисе, Сан-Антонио и Тусоне. это не наш выбор и мы скоро вернемся. все билеты будут возвращены на месте покупки».













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