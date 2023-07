20 июл 2023



Новое видео CODE ORANGE



"Take Shape", новое видео группы CODE ORANGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Above, выходящего 29 сентября на Blue Grape Music:



"Never Far Apart"

"Theatre Of Cruelty"

"Take Shape" (feat. Billy Corgan)

"The Mask Of Sanity Slips"

"Mirror"

"A Drone Opting Out Of The Hive"

"I Fly"

"Splinter The Soul"

"The Game"

"Grooming My Replacement"

"Snapshot"

"Circle Through"

"But A Dream…"

"The Above"







