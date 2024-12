сегодня



Новое видео вокалистки CODE ORANGE



Вокалистка CODE ORANGE и нынешняя туровая гитаристка группы Marilyn Manson, представила видео на первый сингл "Certain Uncertainty", за которое отвечал Greg Puciato (BETTER LOVERS, THE BLACK QUEEN, THE DILLINGER ESCAPE PLAN).







