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CODE ORANGE отменили тур из-за проблем со здоровьем гитариста



CODE ORANGE были вынуждены отменить ближайший тур из-за "серьезных проблем со здоровьем" Dominic Landolina.



«Нам очень больно объявлять, что мы отменяем наш предстоящий хэдлайн-тур, а также приуроченный к нему круиз ShipRocked / Pulp Summer Slam.



Наш гитарист Dom в течение последнего года имел серьезные проблемы со здоровьем, которые привели к тому, что он не может играть, выступать и жить комфортно. И хотя он стойко переносил наши осенние выступления, его проблемы только усугублялись. Мы хотели дать ему время на выздоровление, прежде чем принимать решение о составе группы, и очень надеялись, что он сможет вернуться к февралю. В итоге было решено, что в данный момент он не может играть на гитаре. Мы очень серьезно относимся к этому решению, и это последнее, с чего мы хотели начать этот период.



Мы были вместе с подросткового возраста, ездили в фургонах и спали на полу на протяжении почти всей нашей карьеры. Ни один временной промежуток не был для нас таким сложным, как последние несколько лет. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы восстановить наши силы. Мы вернемся более стабильными и полными сил»











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