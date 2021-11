сегодня



Новое видео FIT FOR AN AUTOPSY



"Pandora", новое видео группы FIT FOR AN AUTOPSY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Oh What The Future Holds", выходящего 14 января на Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Oh What The Future Holds"

"Pandora"

"Far From Heaven"

"In Shadows"

"Two Towers"

"A Higher Level of Hate"

"Collateral Damage"

"Savages"

"Conditional Healing"

"The Man That I Was Not"







+0 -1



просмотров: 303