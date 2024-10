сегодня



Новое видео FIT FOR AN AUTOPSY



"Lower Purpose", новое видео группы FIT FOR AN AUTOPSY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Nothing That Is, выходящего 25 октября на Nuclear Blast:



1.Hostage

2.Spoils Of The Horde

3.Savior Of None / Ashes Of All

4.Weaker Wolves

5.Red Horizon

6.The Nothing That Is

7.Lurch

8.Lower Purpose

9.Lust For The Severed Head

10.The Silver Sun







+0 -0



просмотров: 142