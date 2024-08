сегодня



Новое видео FIT FOR AN AUTOPSY



"Savior Of None / Ashes Of All", новое видео группы FIT FOR AN AUTOPSY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Nothing That Is, выходящего 25 октября на Nuclear Blast:



1.Hostage

2.Spoils Of The Horde

3.Savior Of None / Ashes Of All

4.Weaker Wolves

5.Red Horizon

6.The Nothing That Is

7.Lurch

8.Lower Purpose

9.Lust For The Severed Head

10.The Silver Sun







