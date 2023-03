сегодня



Новое видео FIT FOR AN AUTOPSY



Hellions, новое видео группы FIT FOR AN AUTOPSY, доступна ниже. Трек взят из ЕР "The Aggression Sessions", выход которого намечен на седьмое апреля:



1. Hellions - FIT FOR AN AUTOPSY

2. Until There Is No Longer - THY ART IS MURDER

3. Waste Of Myself - MALEVOLENCE

4. Under A Serpent Sun (At The Gates Cover) - FIT FOR AN AUTOPSY

5. Hammer Smashed Face (Cannibal Corpse Cover) - THY ART IS MURDER

6. Left Outside Alone (Anastacia Cover) - MALEVOLENCE







