LITTLE CAESAR переиздают альбом

LITTLE CAESAR договорились с Dirty Deeds Records/Deko Entertainment относительно переиздания своих альбомов и первым будет издан альбом "Redemption".
Трек-лист:
"Same Old Story"
"Supersonic"
"Loving You Is Killing Me"
"Redemption"
"Sick And Tired"
"Real Rock Drive"
"Every Picture Tells A Story - Happy"
"Woodstock"
"Just Like A Woman"
"Supersonic" (Live)
"Every Picture Tells a Story" (Live)
"Sick And Tired" (Live)
"Real Rock Drive" (Live)
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