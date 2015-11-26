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Little Caesar

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4 ноя 2021 : 		 LITTLE CAESAR переиздают альбом

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от LITTLE CAESAR

23 янв 2018 : 		 Новый альбом LITTLE CAESAR выйдет весной

25 авг 2017 : 		 Барабанщику LITTLE CAESAR требуется операция

27 апр 2016 : 		 Концертный альбом LITTLE CAESAR выйдет в мае

9 мар 2016 : 		 Обложка нового альбома LITTLE CAESAR

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23 мар 2015 : 		 LITTLE CAESAR нашли гитариста

9 сен 2014 : 		 Новая песня LITTLE CAESAR

22 янв 2014 : 		 LITTLE CAESAR сменили гитариста

16 сен 2012 : 		 Новое видео LITTLE CAESAR

23 май 2012 : 		 Новый песни LITTLE CAESAR
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|||| сегодня

LITTLE CAESAR переиздают альбом



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LITTLE CAESAR договорились с Dirty Deeds Records/Deko Entertainment относительно переиздания своих альбомов и первым будет издан альбом "Redemption".

Трек-лист:

"Same Old Story"
"Supersonic"
"Loving You Is Killing Me"
"Redemption"
"Sick And Tired"
"Real Rock Drive"
"Every Picture Tells A Story - Happy"
"Woodstock"
"Just Like A Woman"
"Supersonic" (Live)
"Every Picture Tells a Story" (Live)
"Sick And Tired" (Live)
"Real Rock Drive" (Live)

LITTLE CAESAR Teams Up With Deko Entertainment To Launch Dirty Deeds Records; Redemption Album Reissued



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