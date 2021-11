сегодня



LITTLE CAESAR переиздают альбом



LITTLE CAESAR договорились с Dirty Deeds Records/Deko Entertainment относительно переиздания своих альбомов и первым будет издан альбом "Redemption".



Трек-лист:



"Same Old Story"

"Supersonic"

"Loving You Is Killing Me"

"Redemption"

"Sick And Tired"

"Real Rock Drive"

"Every Picture Tells A Story - Happy"

"Woodstock"

"Just Like A Woman"

"Supersonic" (Live)

"Every Picture Tells a Story" (Live)

"Sick And Tired" (Live)

"Real Rock Drive" (Live)







+0 -1



просмотров: 146