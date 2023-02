сегодня



Вокалист LITTLE CAESAR выпустил автобиографию



Вокалист LITTLE CAESAR Ron Young выпустил книгу "Judge This Book By Its Cover", в которой рассказал о том, как попал на Geffen Records, как Bob Rock оказался в кресле продюсера его первого альбома, как ему удалось попасть на разогрев KISS и что все это вовсе не гарантирует успеха в музыкальном бизнесе.







+0 -0



просмотров: 150