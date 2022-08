сегодня



Новое переиздание от LITTLE CAESAR



LITTLE CAESAR на собственном лейбле выпустят переиздание альбома 1998 года "This Time It’s Different", которое будет доступно в следующем варианте:



- (1) CD Album of Little Caesar – This Time It’s Different - Autographed

- (1) Little Caesar T-Shirt

- (1) Little Caesar Sticker



Трек-лист:



“Hell To Pay”

“Downtown Mama”

“Ain't Got It”

“So Damn Tired”

“Tell Me That You Love Me”

“Same Old Story”

“Old Enough To Know Better”

“New Life”

“All Revved Up”

“Good Lickin’”

“Ridin' On”

“Down And Dirty (Live)”

"Ballad Of Johnny (Live)”







+0 -0



просмотров: 167