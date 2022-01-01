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Little Caesar

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19 авг 2022 : 		 Новое переиздание от LITTLE CAESAR

9 фев 2022 : 		 Переиздание LITTLE CAESAR выйдет весной

4 ноя 2021 : 		 LITTLE CAESAR переиздают альбом

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от LITTLE CAESAR

23 янв 2018 : 		 Новый альбом LITTLE CAESAR выйдет весной

25 авг 2017 : 		 Барабанщику LITTLE CAESAR требуется операция

27 апр 2016 : 		 Концертный альбом LITTLE CAESAR выйдет в мае

9 мар 2016 : 		 Обложка нового альбома LITTLE CAESAR

8 янв 2016 : 		 LITTLE CAESAR планируют выпуск концертного релиза

23 мар 2015 : 		 LITTLE CAESAR нашли гитариста

9 сен 2014 : 		 Новая песня LITTLE CAESAR

22 янв 2014 : 		 LITTLE CAESAR сменили гитариста

16 сен 2012 : 		 Новое видео LITTLE CAESAR

23 май 2012 : 		 Новый песни LITTLE CAESAR
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Новое переиздание от LITTLE CAESAR



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LITTLE CAESAR на собственном лейбле выпустят переиздание альбома 1998 года "This Time It’s Different", которое будет доступно в следующем варианте:

- (1) CD Album of Little Caesar – This Time It’s Different - Autographed
- (1) Little Caesar T-Shirt
- (1) Little Caesar Sticker

Трек-лист:

“Hell To Pay”
“Downtown Mama”
“Ain't Got It”
“So Damn Tired”
“Tell Me That You Love Me”
“Same Old Story”
“Old Enough To Know Better”
“New Life”
“All Revved Up”
“Good Lickin’”
“Ridin' On”
“Down And Dirty (Live)”      
"Ballad Of Johnny (Live)”

LITTLE CAESAR Announce Remastered, Repackaged Edition Of This Time ItвЂ™s Different Album




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