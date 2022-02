сегодня



Переиздание LITTLE CAESAR выйдет весной



LITTLE CAESAR по случаю десятилетия выпустят обновлённую версию альбома "American Dream", которая будет доступна с 18 марта на Deko Entertainment.



Трек-лист:



"Holy Roller"

"American Dream"

"Hard Rock Hell"

"Prisoner Of Love"

"In My Mirror"

"Only A Memory Away"

"The Girl's Rockin'"

"Is Your Crazy, Getting' Lazy?"

"Own Worst Enemy"

"Drama Queen"

"Dirty Water"

"Dirty Water" (Live)

"American Dream" (Live)

"Hard Rock Hell" (Live)

"Prisoner Of Love" (Live)







