Новый релиз CENTINEX выйдет весной



CENTINEX выпустят новый ЕР, получивший название The Pestilence, первого апреля на Agonia Records. За сведение и мастеринг отвечал Jonas Arnberg, за обложку — Dwi Nugraha. Ну а трек-лист выглядит следующим образом:



"Armageddon"

"Evil Is Evil"

"Tremble In Fear"

"Torture"

"Afraid Of The Light" (CD bonus)



Релиз будет доступен в следующих вариантах:





MCD



Tape



Black MLP



Green MLP



German Pilsner MLP



Picture MLP









