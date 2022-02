сегодня



Новое видео CENTINEX



"Armageddon", новое видео группы CENTINEX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Pestilence", выходящего первого апреля на Agonia Records.



Трек-лист:



"Armageddon"

"Evil Is Evil"

"Tremble In Fear"

"Torture"

"Afraid Of The Light" (CD bonus)



Релиз будет доступен в следующих вариантах:



MCD

Tape

Black MLP

Green MLP

German Pilsner MLP

Picture MLP







+0 -0



просмотров: 192