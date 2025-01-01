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*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 73
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 56
*Обновленное видео HELLOWEEN 45
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 36
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Centinex

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31 янв 2014 : 		 CENTINEX работают над альбомом

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27 май 2005 : 		 Новый альбом от CENTINEX
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|||| сегодня

У вокалиста CENTINEX рак



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CENTINEX опубликовали следующее сообщение:

«Дорогие поклонники, подписчики и все, кого это может касаться.

С огромным сожалением сообщаем вам, что у нашего вокалиста, Henrik 'Henka' Andersson, был диагностирован рак (лимфома Ходжкина).

Эта проклятая болезнь была обнаружена около месяца назад, и последние недели были наполнены различными тестами и диагнозами.

К сожалению, в настоящее время все сводится к тому, что рак имеет более серьезную форму, поэтому необходимо начать интенсивное лечение химиотерапией прямо сейчас (на этой неделе).

Лечение будет продолжаться как минимум всю весну, а возможно, и лето.
Как всегда в таких случаях, трудно предсказать и заглянуть в будущее, что именно произойдет, все зависит от того, насколько успешным будет лечение и так далее.

В связи со сложившейся ситуацией и, прежде всего, из-за неопределенности, мы решили отменить все подтвержденные и запланированные концерты на 2025 год.

Мы также решили отложить выпуск нашего нового альбома, который первоначально был запланирован на 13 июня. Выпускать альбом в середине неопределенных событий, не имея возможности продвигать его должным образом с помощью концертов и тому подобного, не кажется нам чем-то таким, что мы хотели бы сделать.

Самое главное сейчас — дать Henka время, необходимое для того, чтобы он мог полностью сосредоточиться на своем выздоровлении, все остальное вторично, а как будет выглядеть будущее группы, будет решено позже.

Спасибо за вашу поддержку и внимание, мы будем держать вас в курсе событий.
Берегите себя и, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в этом крике: #fuckcancer!!!

// Centinex»



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