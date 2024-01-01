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CENTINEX на Black Lion Records



CENTINEX сообщили о заключении контракта с лейблом Black Lion Records:



«Мало кто думал шесть-семь лет назад, когда я репетировал и играл каверы Centinex с разными группами, что в итоге я буду работать с одними из лучших, на мой взгляд, коллективов шведской дэт-металл-сцены», — комментирует Оливер Дальбек из Black Lion Records.



«Это захватывающее событие, поскольку влияние Centinex на жанр неоспоримо. Их уникальное звучание и впечатляющая дискография, которая ранее была выпущена на легендарном лейбле Agonia Records, вдохновили бесчисленное количество музыкантов за эти годы. Такие запоминающиеся песни, как «Flesh Passion» и «Dismember Supreme», закрепили за Centinex статус почитаемого актера в пантеоне шведского дэт-металла. Возможность работать с ними — настоящая честь, и нагрузка очень высока!»



До конца года на новом лейбле состоится выход ЕР, а полноформатный альбом выйдет уже в следующем году.







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