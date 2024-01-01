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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 44
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 36
*GOJIRA разогрела квиров 34
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 28
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Centinex

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30 июл 2024 : 		 CENTINEX на Black Lion Records

3 фев 2022 : 		 Новое видео CENTINEX

7 ноя 2021 : 		 Новый релиз CENTINEX выйдет весной

5 июл 2021 : 		 CENTINEX завершили работу над ЕР

29 май 2020 : 		 Новый альбом CENTINEX доступен для прослушивания

13 май 2020 : 		 Видео с текстом от CENTINEX

15 апр 2020 : 		 Видео с текстом от CENTINEX

19 мар 2020 : 		 Новый альбом CENTINEX выйдет весной

5 июл 2016 : 		 Новый альбом CENTINEX доступен для прослушивания

21 июн 2016 : 		 Новая песня CENTINEX

26 май 2016 : 		 Видео с текстом от CENTINEX

10 май 2016 : 		 Новая песня CENTINEX

8 апр 2016 : 		 Обложка нового альбома CENTINEX

5 май 2015 : 		 Новое видео CENTINEX

21 ноя 2014 : 		 Новый альбом CENTINEX доступен для прослушивания

7 ноя 2014 : 		 Новая песня CENTINEX

20 окт 2014 : 		 Новая песня CENTINEX

19 сен 2014 : 		 Видео с текстом от CENTINEX

8 сен 2014 : 		 Новая песня CENTINEX

31 янв 2014 : 		 CENTINEX работают над альбомом

22 ноя 2010 : 		 Первый альбом CENTINEX переиздан на CD

3 апр 2006 : 		 CENTINEX распались

27 май 2005 : 		 Новый альбом от CENTINEX
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|||| сегодня

CENTINEX на Black Lion Records



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CENTINEX сообщили о заключении контракта с лейблом Black Lion Records:

«Мало кто думал шесть-семь лет назад, когда я репетировал и играл каверы Centinex с разными группами, что в итоге я буду работать с одними из лучших, на мой взгляд, коллективов шведской дэт-металл-сцены», — комментирует Оливер Дальбек из Black Lion Records.

«Это захватывающее событие, поскольку влияние Centinex на жанр неоспоримо. Их уникальное звучание и впечатляющая дискография, которая ранее была выпущена на легендарном лейбле Agonia Records, вдохновили бесчисленное количество музыкантов за эти годы. Такие запоминающиеся песни, как «Flesh Passion» и «Dismember Supreme», закрепили за Centinex статус почитаемого актера в пантеоне шведского дэт-металла. Возможность работать с ними — настоящая честь, и нагрузка очень высока!»

До конца года на новом лейбле состоится выход ЕР, а полноформатный альбом выйдет уже в следующем году.

CENTINEX Signs With Black Lion Records




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